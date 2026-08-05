Detuvieron a una mujer trans por provocar daños en una vivienda

En la tarde de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) intervino en un domicilio ubicado sobre calle Benefactora Sampedrina al 2200, donde aprehendió a una mujer trans de 25 años acusada de ocasionar daños en una vivienda.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo tras un llamado que alertó sobre un incidente en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer, en un estado de alteración, habría provocado daños en la propiedad de un hombre de 64 años.

La aprehendida fue trasladada a la dependencia policial, donde fue notificada de la formación de la causa correspondiente. Posteriormente recuperó la libertad, de acuerdo con lo dispuesto por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, que interviene en la investigación.