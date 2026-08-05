Detuvieron a un joven cuando intentaba robar cables de vehículos en un galpón

Un joven de 21 años fue aprehendido durante la tarde del martes luego de ser sorprendido dentro de un galpón ubicado en Lucio Mansilla al 800, donde presuntamente intentaba sustraer cableado de varios vehículos.

Según informó la Policía, el sospechoso habría ingresado al predio tras trepar el tapial perimetral de la propiedad, perteneciente a un hombre de 42 años. Tras ser reducido, fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de la formación de la causa y posteriormente recuperó la libertad, conforme a lo dispuesto por la UFI N.º 11.