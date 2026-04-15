Aprehenden al joven que robó la moto en Mitre y Tucumán

Un joven de 18 años fue aprehendido ayer por la tarde por personal policial de la Estación de Policía Comunal, luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que había sido denunciada como robada y cuya búsqueda se había difundido en redes sociales.

El procedimiento se inició a partir de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un sospechoso en la zona de Boulevard Moreno al 1800. Al arribar al lugar, los efectivos lograron identificar rápidamente a un joven que coincidía con las características y vestimenta previamente descriptas.

El sujeto se desplazaba en una motocicleta tipo 150 cc, la cual había sido sustraída el pasado 13 del corriente mes en inmediaciones de calle Mitre al 200, siendo su propietario un hombre de 21 años.

Tras la intervención policial, se procedió al secuestro del rodado, mientras que el imputado quedó a disposición de la Fiscalía N° 11 de San Pedro, acusado del delito de encubrimiento