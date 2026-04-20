Tres detenidos tras violento robo: intentaron huir en moto y fueron capturados con los objetos sustraídos

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) local procedió, en calle Brennan al 1000 de esta ciudad, a la aprehensión de un joven de 19 años con antecedentes penales, junto a dos mujeres de 22 y 24 años.

Según se informó, los tres se desplazaban a bordo de una motocicleta Honda XR 150 de color rojo y negro y, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga. La huida finalizó a pocos metros, donde fueron interceptados por los efectivos.

Al momento de la aprehensión, se constató que llevaban consigo diversos elementos presuntamente sustraídos instantes antes tras ejercer violencia en la vivienda de una mujer de 25 años. Entre los objetos secuestrados se encuentran un termo negro marca Stanley, un mate marrón con grabado personalizado, un par de zapatillas Adidas negras, una plancha de pelo marca Gama color celeste, juegos de llaves, una llave de ignición de automóvil, una cartera negra marca Prune y varios productos de maquillaje.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa para los implicados, quienes permanecen alojados en la sede policial mientras se llevan adelante las diligencias de rigor.