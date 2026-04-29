Confirman un bono para los jubilados que perciben el haber mínimo

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La medida, que se mantiene sin modificaciones respecto a meses anteriores, busca reforzar los ingresos del sector en el contexto inflacionario.

Con este adicional, y sumando la actualización del 3,4% por inflación, la jubilación mínima superará los $463.000 durante mayo. El refuerzo alcanzará a beneficiarios del sistema previsional administrado por la ANSES, incluyendo jubilaciones y pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, como las otorgadas por invalidez, vejez o a madres de siete hijos.

Desde el organismo previsional aclararon que el bono no tendrá descuentos ni será tenido en cuenta para el cálculo de otros conceptos. Además, su cobro estará sujeto a que el beneficio se encuentre vigente durante el mes de mayo.

De esta manera, el Ejecutivo vuelve a implementar un esquema de asistencia directa para los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional, en línea con las políticas aplicadas en los últimos meses.