Clausura y tensión en un bar: el propietario fue aprehendido por amenazas

Personal de la EPC San Pedro acudió al local “El Gringo Viejo Bar”, ubicado en Mitre 1070, donde se llevaba adelante un procedimiento de clausura. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del propietario, un hombre de 43 años.

Según se informó, el sujeto amenazó verbalmente a quien estaba a cargo del operativo, de 38 años, quien se encontraba realizando la medida. Tras lo ocurrido, se dio intervención a la UFI N°11, que dispuso que el aprehendido permanezca alojado a la espera de nuevas directivas judiciales.