Hallan Toyota Hilux robada que fue abandonada una camioneta robada
Personal del Destacamento La Tosquera realizó un procedimiento en la zona costera, donde procedió al hallazgo de una camioneta abandonada sin ocupantes. Se trata de una Toyota Hilux, la cual presentaba un pedido de secuestro activo vigente desde ese mismo viernes.
Según se informó, el rodado estaba vinculado a una causa por robo agravado, con intervención de la UFI N°2 y el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata. La camioneta fue secuestrada y puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.