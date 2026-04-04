Choque entre auto y moto: no hubo heridos
Personal policial acudió en la noche del viernes a la intersección de Lucio Mansilla y Miguel Porta, donde momentos antes se había producido una colisión entre un automóvil y una motocicleta.
El siniestro involucró a un VW Gol, conducido por un hombre de 34 años, y una Honda CB190, manejada por un joven de 18 años que iba acompañado por una mujer de 19. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y las partes acordaron resolver la situación a través de sus seguros.