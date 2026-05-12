CICOP realiza un paro de 24 horas en reclamo por salarios adeudados

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) llevará adelante este martes 12 de mayo un paro de 24 horas en el sistema público de salud del distrito. La medida fue resuelta ante la falta de pago de aumentos salariales acordados en paritarias y otras deudas acumuladas, que incluyen retroactivos correspondientes a distintos meses de 2025 y la actualización de haberes de lo que va de 2026.

Además del reclamo salarial, el gremio exige el pago de bonificaciones por trayectoria formativa, jefaturas y trabajo en centros de salud, así como avances en concursos, recategorizaciones y mejoras en las condiciones de seguridad de los establecimientos sanitarios. Durante la jornada de protesta se mantendrán las guardias médicas y la atención de urgencias y emergencias, mientras que el sindicato se declaró en estado de asamblea permanente y convocó a la comunidad a acompañar el reclamo.