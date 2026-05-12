Buscan a un hombre de 45 años en Baradero

La Subdelegación Departamental de Investigaciones de Baradero difundió un pedido de averiguación de paradero para dar con el paradero de Pedro Damián Branchini, de 45 años, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria con intervención de la UFI y Juicio N° 9 de Baradero, del Departamento Judicial San Nicolás.

Según se informó, el hombre es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez blanca y posee numerosos tatuajes, principalmente visibles en los antebrazos y el cuello. Al momento de retirarse vestía un pantalón de jeans azul, campera inflable azul y zapatillas negras tipo botitas.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al teléfono 03329-488917, correspondiente a la DDI Baradero.