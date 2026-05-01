Choque entre una moto y una camioneta en Boulevard Moreno e Ituzaingó

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Boulevard Moreno e Ituzaingó, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta. En el rodado menor circulaban una joven de 17 años junto a una acompañante de 18, mientras que el otro vehículo era conducido por un hombre de 36 años.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro dejó únicamente daños materiales y no hubo personas heridas. Tras la intervención del personal policial, la motocicleta fue secuestrada.