Accidente entre dos motocicletas: una mujer de 67 años fue hospitalizada

En el día de ayer, personal policial acudió a la intersección de Lucio Mansilla y Combate de Obligado, donde por razones que se tratan de establecer colisionaron dos motocicletas.

El siniestro fue protagonizado por una motocicleta Gilera Smash 110 cc, conducida por una mujer de 67 años, y una Motomel 110 cc de color roja, guiada por un joven de 26 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora de mayor edad debió ser trasladada al nosocomio local para su atención médica.

Interviene la Fiscalía local.