Casini calificó como “tragedia” la sedimentación que dejó inoperable el puerto

Este lunes 26 de mayo a las 9:00 hs se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, encabezada por su presidente, el Dr. Carlos Casini.

Durante el encuentro, se brindó información oficial sobre la catástrofe natural que provocó severas consecuencias en el canal de acceso al puerto, situación que requerirá la implementación de acciones complejas e inmediatas para restablecer la operatividad y garantizar la seguridad en la navegación.

Durante una conferencia encabezada por el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Dr. Carlos Casini, se detalló la grave situación ocasionada por la reciente catástrofe natural. Según explicó, las inundaciones generaron un flujo contracorriente de sedimentos que redujo en solo una semana el calado de 9.80 a 6.50 metros en la zona de varadura. «De 9.80 pasamos a 6.50, sedimentaron 300 mil metros cúbicos en una semana. Eso es lo que normalmente podemos decir que lleva tres años para sedimentar», expresó, remarcando la magnitud del fenómeno.

Casini calificó el hecho como una “tragedia” que demanda una «obra majestuosa, muy costosa, que lleva tiempo». Informó que el buque Yasa Tokyo, con 33 mil toneladas de trigo, quedó varado en el muelle, ya que la sedimentación impide su salida. “El primer problema grande que tenemos es sacar ese barco dragando o descargándolo y viendo si vacío puede llegar a salir”, afirmó. Para enfrentar esta crisis, se conformará una mesa de trabajo con todos los actores del sector para coordinar las acciones necesarias.

El funcionario explicó que el costo del dragado es “multimillonario” y que el puerto no dispone de los fondos para afrontarlo. Subrayó que se trata de un evento “totalmente imprevisible” y aseguró que, antes del fenómeno, el puerto estaba en condiciones óptimas tras un reciente dragado. “Hasta el día de hoy no salimos de nuestro asombro pero las mediciones son claras, contundentes”, agregó. Finalmente, advirtió: “Esto es un desastre, si no solucionamos este problema, el puerto está inoperable”, por lo que se priorizará una maniobra de emergencia mientras se gestiona el financiamiento para las obras.