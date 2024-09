Cadena de oración por Nairobi: lucha por su vida tras delicada operación

Una bebé de 1 año y medio, llamada Nairobi Torres, ha enfrentado una grave situación de salud. Tras semanas de síntomas como fiebre y vómitos, fue internada y se le descubrió una bacteria derivada de la carne, además de estar deshidratada y anémica. A pesar del alta, su estado empeoró, llevándola nuevamente al hospital, donde le detectaron manchas en el cerebro y un derrame, por lo que fue sometida a una complicada cirugía. Aunque sufrió paros cardíacos, logró estabilizarse, pero sigue en estado delicado debido a un nuevo sangrado cerebral y complicaciones en su lado izquierdo.

El texto completo enviado a nuestra redacción: «Hola buenas tardes perdón por las molestias nosotros estamos pidiendo cadena de oración por mí sobrina ella es una bebé de 1 año y medio les dejo detallado lo que sucede con la gorda.

Con Nairo empezamos a notar que no se sentía bien días que estaba con fiebre otros con vómitos y así, estuvimos un mes llevándola a la guardia varias veces por semana nos decías que tenías gastroenteritis y esas cosas en el último tiempo solo le ponían inyectables para bajale los vómitos o para la fiebre y nos mandaban para casa sin hacerle ningún estudio ni nada porque nos decían que todos los nenes estaban iguales, un día ella se despertó y se encontra como iba, pérdida no reaccionaba cuando la hablábamos nada la volvimos a llevar a la guardia ahí si le hicieron estudios y notaron que ella está deshidratada, anémica y tenia el sodio bajo, entonces la internaron durante todo este tiempo nairo no comía y bebía nada más que teta.

Una vez internada le descubrieron una bacteria derivada de la carne, le dieron el alta el sábado 24 de agosto y nos dieron la derivación para el especialista por la bacteria, Nairo volvio a casa en el mismo estado nunca mejoro al contrario fue empeorando hasta este sábado una semana después de que le dieran el alta ella se despertó y no podía mantenerse senta se caía la llevamos nuevamente a la guardia y decidieron fijarme por el tema neurológico por el estado en que se encontraba, la enviaron a hacerse una tomografía y le encontraron tres manchas en el cerebro, nos dijeron que ellos nos sabían que era, y entonces la derivaron al hospital Ludovica de La Plata cuando Nairobi llego haya los médicos que la esperaban nos dijeron que iban a realizar otra tomografía una vez que la tuvieron los resultados nos informaron que Nairobi iba a ser operada de urgencia por lo que tenía era una derrame, su operación fue muy complicada ella perdió mucha sangre y una vez terminada la operación fue llevada a terapia intensiva dónde sufrió los paros cardiacos para poder detenerlos tuvieron que sobrepasarla de medicamentos de los que ella podía recibir nos dijeron que su corazoncito no daba más, luego en los partes médicos ella iba evolucionando le pasaron tres bolsas de sangre y le sacaron los medicamentos y ella reacciono muy bien, empezaron a pasarle leche.. no informaron que la bacteria que de descubrieron puede afectar diferentes organos de el cuerpo y a ella se afecto el cerebro.

Hoy le hicieron una tomografía la cual no salió bien Nairo tiene nuevamente sangrado y están evaluando si debe volver a cirugía, además que si lado izquierdo de el cerebro de encuentra muy afectado, cuando la despertaron ella apenas habría los ojos o movia si cuerpito»