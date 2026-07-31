Aumentan los combustibles desde este 1° de agosto: el Gobierno oficializó una suba parcial de los impuestos

El Gobierno nacional oficializó una actualización parcial de los impuestos que gravan a los combustibles líquidos, medida que tendrá impacto en los precios de la nafta y el gasoil a partir de este viernes 1° de agosto.

La decisión fue establecida mediante el Decreto 693/2026, que dispone una suba parcial de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al mismo tiempo, el Ejecutivo volvió a postergar para el 1° de septiembre la aplicación del resto de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones pendientes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, con el objetivo de moderar el impacto en los surtidores.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por distintos medios especializados, el ajuste impositivo implicará un aumento promedio cercano al 0,5% en las naftas y del 0,75% en el gasoil, aunque el porcentaje final dependerá de la política comercial que adopte cada petrolera.

Con esta medida, el Gobierno mantiene el esquema de actualización gradual de los tributos sobre los combustibles, buscando evitar que la totalidad de los incrementos pendientes se traslade de una sola vez al precio que pagan los consumidores.