Difunden las imágenes del intento de robo al Banco Provincia de Ramallo: dos detenidos y un prófugo

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso y la fuga de los sospechosos que intentaron perpetrar un robo en la sucursal del Banco Provincia de Ramallo. Las imágenes fueron incorporadas a la investigación y resultaron clave para reconstruir la secuencia del hecho.

En los registros se observa a uno de los delincuentes ingresar al banco con el rostro cubierto. Minutos después, abandona la entidad y aborda un automóvil en el que lo aguardaban otros dos cómplices, con quienes emprende la fuga.

A partir del análisis de las imágenes del Sistema de Monitoreo Municipal de Ramallo, los investigadores lograron establecer el recorrido de los sospechosos, quienes escaparon por la Ruta Provincial 51 y posteriormente tomaron la Ruta Nacional 9 en dirección a San Nicolás.

Con esa información, durante la madrugada de este viernes se desplegó un importante operativo policial en el barrio San Jorge, en la zona norte de San Nicolás. Efectivos de distintas fuerzas concretaron la detención del principal sospechoso y de un presunto cómplice, además del secuestro del automóvil que habría sido utilizado en la huida.

La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia y, según fuentes del caso, un tercer sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado.

FUENTE: Diario El Norte.