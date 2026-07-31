Un hombre murió tras ahogarse mientras el 107 presentaba una falla técnica

Un hombre de 80 años falleció en su vivienda de San Pedro luego de sufrir un episodio de ahogamiento con alimentos. Según denunció su familia, realizaron diez llamados al servicio de emergencias 107 sin obtener respuesta y, cuando finalmente lograron comunicarse, la asistencia llegó demasiado tarde. El SAME acudió al domicilio, pero el paciente ya había fallecido.

Tras el hecho, desde el Hospital informaron que el sistema telefónico presenta inconvenientes debido al reemplazo de las líneas de cable por fibra óptica realizado por Telecom, lo que habría generado fallas en las comunicaciones. Mientras se investiga si el problema fue técnico o humano, el servicio habilitaron des números alternativos para emergencias: 3329 317039 y 03329 437607. Además, recordaron que en San Pedro existen otros canales de contacto, como una línea celular y el sistema articulado con el Centro de Monitoreo mediante Bassap, aunque muchos vecinos desconocen su funcionamiento.