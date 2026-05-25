Aprehendieron a una mujer acusada de robar un celular e ingresar a una vivienda sin autorización

Personal policial intervino en la tarde de ayer en una vivienda ubicada sobre Lavalle al 1700, donde procedió a la aprehensión de una mujer de 28 años acusada de haber sustraído un teléfono celular y luego ingresar sin permiso a otra propiedad mientras intentaba escapar.

Según se informó, momentos antes la femenina habría robado sin ejercer violencia un celular desde una vivienda de calle 35 Bis al 1400, propiedad de un hombre de 53 años. Posteriormente, durante la fuga, ingresó a una casa vecina sin el consentimiento de su propietaria, una mujer de 33 años.

La dueña de la vivienda logró retener a la sospechosa y recuperar el teléfono sustraído hasta la llegada del personal policial. La mujer fue trasladada a la dependencia policial, donde fue notificada de la formación de la causa por los delitos de hurto y violación de domicilio. Más tarde recuperó la libertad, con intervención de la UFI N° 7 en turno.