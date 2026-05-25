Hallaron en San Pedro una vértebra fósil de un guanaco que habitó la región hace miles de años

El Museo Paleontológico de San Pedro informó el hallazgo de parte del axis, la segunda vértebra del cuello, perteneciente a un guanaco fósil que habitó la zona durante la denominada edad Bonaerense. El descubrimiento se realizó en un sector del yacimiento de Campo Spósito, ubicado en Bajo del Tala.

La pieza encontrada corresponde al extremo proximal de una vértebra cervical y, aunque se halló incompleta, pudo ser identificada gracias al excelente estado de conservación de una de sus carillas articulares. El hallazgo estuvo a cargo del Grupo Conservacionista del museo local.

Desde la institución explicaron que la presencia de este tipo de camélidos aporta información importante sobre las condiciones climáticas del pasado, ya que se trata de animales con preferencias muy específicas de temperatura y humedad. Según detallaron, el fósil indica que en aquella época la región presentaba un clima mucho más árido que el actual, con vegetación baja y arbustiva, conformando un paisaje muy distinto al de hoy.