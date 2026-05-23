ANSES confirmó aumento, bono y aguinaldo para jubilados en junio

La ANSES confirmó que en junio los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento en sus haberes, además del pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima. El incremento será del 2,58%, en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en torno a los $403 mil, y sumando el bono y el aguinaldo, el ingreso total de bolsillo superará los $670 mil para quienes perciben el haber mínimo.

📌 Montos estimados para junio:

Jubilación mínima: alrededor de $403.000

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo estimado: cerca de $201.000

Total aproximado a cobrar: más de $670.000

Además, la jubilación máxima rondará los $2,7 millones, mientras que también se actualizarán los valores de la PUAM y las pensiones no contributivas.