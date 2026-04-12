Vuelven las lluvias y tormentas durante la semana

Tras varios días de tiempo estable, se prevé el retorno de la inestabilidad en el partido de San Pedro, con un período marcado por la humedad, la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas.

Según la información meteorológica, las condiciones inestables se extenderán desde la noche del lunes 13 hasta el jueves 16, con probables precipitaciones de variada intensidad y tormentas aisladas. Además, no se descartan jornadas ventosas y mejoras temporarias entre episodios de mal tiempo. La semana presentará un perfil otoñal, con abundante nubosidad, y recién hacia el jueves o viernes se espera el regreso del sol.