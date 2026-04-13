Vuelco en Ruta 9: un camión protagonizó un accidente a la altura de Gobernador Castro

Un automóvil protagonizó un vuelco en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 177, en el carril sentido Buenos Aires–Rosario. El hecho ocurrió tras un alerta telefónico que motivó la rápida intervención del personal policial en el lugar.

El vehículo, un Mercedes Benz conducido por un hombre de 34 años, despistó y volcó sin la participación de terceros. A pesar de la magnitud del incidente, el rodado no obstruyó la circulación y el tránsito continuó con normalidad. El conductor fue asistido en el lugar por una ambulancia del Hospital 26 de Julio de Gobernador Castro, constatándose que no presentaba lesiones, por lo que permaneció en el sitio. Interviene la UFI N° 11, a cargo del Dr. González, quien dispuso las actuaciones de rigor.