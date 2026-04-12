Detienen a un joven tras robar en un auto estacionado

En la madrugada de hoy, personal de la EPC San Pedro aprehendió a un joven de 24 años en calle Saavedra al 240, quien huía corriendo con una billetera que había sustraído instantes antes del interior de un vehículo.

Según se informó, el hecho se originó en la intersección de San Martín y Pellegrini, donde el individuo rompió la ventanilla de un automóvil propiedad de una mujer de 48 años para cometer el ilícito. Tras ser interceptado, fue trasladado a la dependencia policial e imputado por robo en grado de tentativa, quedando alojado a disposición de la Justicia.