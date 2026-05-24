Vuelco en Ruta 9: una camioneta despistó tras la explosión de un neumático

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este domingo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 215 (jurisdicción de Ramallo), en sentido Rosario – Buenos Aires, cuando una camioneta sufrió el reventón de uno de sus neumáticos y terminó despistando y volcando sobre la calzada.

El vehículo involucrado fue una Volkswagen T-Cross de color negro, conducida por un hombre de 29 años domiciliado en Córdoba, quien viajaba acompañado por dos mujeres de 18 y 20 años y otros dos hombres de 26 y 28 años, todos oriundos de esa provincia.

A pesar de la violencia del vuelco, afortunadamente ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, registrándose únicamente daños materiales en el rodado.