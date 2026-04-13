Operativos policiales del fin de semana: aprehensiones por disturbios, hurto y tenencia de arma blanca

Durante los días 12 y 13 de abril, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro intervino en distintos procedimientos que derivaron en varias aprehensiones por infracciones, delitos contra la propiedad y tenencia de estupefacientes.

Uno de los hechos ocurrió en la intersección de 3 de Febrero y calle 62, donde fue aprehendido un masculino de 27 años que se encontraba en la vía pública portando un arma blanca, en infracción al artículo 42 de la Ley 8031/73. En otro procedimiento, en Dávila y Javier Rivero, efectivos lograron aprehender en fuga a un joven de 21 años que momentos antes había sustraído sin violencia un par de zapatillas de una vivienda ubicada en Sargento Selada al 1500, propiedad de una mujer de 58 años. En este caso intervino la UFI N° 11, que dispuso las actuaciones correspondientes y la posterior libertad del imputado.

Asimismo, en calle Lucio Mansilla al 3500, fue aprehendido un hombre de 38 años que tenía en su poder un envoltorio con una sustancia vegetal compatible con marihuana, con un peso de 0,80 gramos, en el marco de la Ley 23.737. Por otra parte, en horas de la madrugada, personal del Destacamento Río Tala intervino en calle Güemes entre San Martín y Camelino, donde aprehendieron a un hombre de 51 años que se encontraba en estado de ebriedad ocasionando disturbios y alterando el orden público.

Finalmente, en otro operativo realizado en Almafuerte al 2800, efectivos policiales aprehendieron a dos jóvenes de 23 y 19 años que se encontraban en estado de ebriedad generando disturbios en la vía pública, constatándose además que uno de ellos portaba un arma blanca. En todos los casos, tras las actuaciones de rigor, los involucrados recuperaron la libertad, con intervención del Juzgado de Paz y la UFI N° 11.