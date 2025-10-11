VTV en octubre: ¿Quiénes pueden acceder al 50% de descuento?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular en todo el país. Se trata de una revisión mecánica que confirma que los autos, motos y vehículos de carga se encuentren en condiciones seguras y dentro de los límites de emisión permitidos.

No hacer este control puede derivar en multas muy altas e incluso en la retención del vehículo. En octubre, quienes cumplan determinados requisitos podrán obtener un descuento del 50% sobre la tarifa oficial tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires

Cuánto sale la VTV en PBA

En la Provincia de Buenos Aires, los valores son más altos que en la Capital Federal. Actualmente, los precios vigentes son los siguientes:

Autos: $79.640

$79.640 Motos: $31.856

Cada conductor debe asistir al taller autorizado que corresponda según el domicilio donde se encuentra registrado el vehículo. En el caso de circular con una oblea vencida, las sanciones incluyen multas y la imposibilidad de renovar el permiso de circulación.

¿Quiénes acceden al 50% de descuento?

Durante octubre, la VTV ofrece una rebaja del 50% para jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones socioeconómicas establecidas.

Los requisitos son:

Percibir ingresos equivalentes a menos de dos salarios mínimos , es decir, hasta $644.000 .

, es decir, . Ser titular del vehículo que se someterá a la inspección.

que se someterá a la inspección. Presentar la última boleta de haberes, la constancia de titularidad del rodado y, si corresponde, la vigencia anterior de la VTV.

El beneficio se aplica al momento de abonar el trámite y no puede transferirse a otro vehículo o persona.

Beneficio extra: ¿Quiénes pueden no pagarla?

Existen excepciones que hacen que no tengas que abonar la VTV:

Personas con discapacidad , siempre que el vehículo esté a su nombre.

, siempre que el vehículo esté a su nombre. Jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y posean un vehículo con un valor inferior al establecido en la normativa vigente de CABA.

