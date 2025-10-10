Clima: nueva ciclogénesis confirmaría otro finde con mal tiempo

El tiempo se prepara para dar un nuevo giro radical de condiciones en las próximas horas sobre la Republica Argentina, en coincidencia con el desarrollo de un nuevo fin de semana largo.

Una nueva ciclogénesis podría afectar a Buenos Aires con nubes, viento y chaparrones, reforzando la seguidilla de sábados y domingos marcados por la inestabilidad.

La jornada del viernes feriado en AMBA estará caracterizada por abundante nubosidad y vientos moderados del norte y noreste. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 16 °C de mínima, y entre 27 y 28 °C de máxima.

Desde la madrugada del sábado, la vaguada favorecerá la formación de un nuevo frente frío sobre el centro de La Pampa, San Luis y el sur de Buenos Aires. Este sistema avanzará hacia el noreste durante el día y se espera que alcance la región del AMBA con tormentas hacia la tarde.

FUENTE:https://www.meteored.com.ar/