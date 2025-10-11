Pergamino: una explosión en una feria escolar dejó una menor grave y varios heridos
Una explosión durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua dejó más de 10 personas heridas, la mayoría chicos.
Una nena está grave tras recibir un impacto directo en la cara y fue trasladada al Hospital Garrahan por riesgo de daño facial severo.
Traslado al Garrahan
La niña que sufrió el impacto en el rostro fue internada en el Hospital San José y durante la madrugada de este viernes, fue trasladada en helicóptero al Hospital Garrahan por el riesgo de perder un ojo y el daño facial severo.