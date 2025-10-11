Canalweb San Pedro
Regionales

Pergamino: una explosión en una feria escolar dejó una menor grave y varios heridos

Redacción CWSP
Una explosión durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino, terminó en una verdadera pesadilla: unas 17 personas resultaron heridas, la mayoría chicos, y una nena pelea por su vida tras recibir el impacto directo en la cara.

El accidente que provocó una conmoción generalizada en esta ciudad del norte bonaerense ocurrió cuando un grupo de alumnos y docentes realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán con una maqueta hecha con diversos materiales.
Todo parecía bajo control, pero la fuerte reacción química que resultó de la mezcla de sustancias no se pudo prevenir y desbordó la actividad: el volcán terminó explotando como si fuera una bomba.Aunque no se mencionó cuál era la presunta “sal especial” que se formaba en el experimento, se cree que, al mezclar azufre, carbón y una sal oxidante, hayan creado la fórmula clásica de la pólvora negra. Este tipo de combinaciones puede generar una explosión muy violenta si se enciende en un espacio confinado, como ocurrió en este caso, dentro de los tubos metálicos ubicados en la maqueta del volcán.

Traslado al Garrahan

La niña que sufrió el impacto en el rostro fue internada en el Hospital San José y durante la madrugada de este viernes, fue trasladada en helicóptero al Hospital Garrahan por el riesgo de perder un ojo y el daño facial severo.

La secuencia quedó registrada por los celulares de los testigos. En las imágenes se ve cómo, durante la demostración, el experimento detona violentamente y lanza fragmentos y esquirlas hacia el público. El estruendo fue tan fuerte que desató gritos, corridas y escenas de desesperación. (DIB)