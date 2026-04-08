Vouchers Educativos 2026: hasta cuándo hay tiempo para anotarse y qué requisitos exige el programa

El Gobierno nacional oficializó la apertura de la inscripción al programa Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal. La convocatoria ya se encuentra habilitada y tendrá como fecha límite el próximo 30 de abril de 2026, sin prórroga prevista.

La medida, publicada por el Ministerio de Capital Humano en el Boletín Oficial, mantiene en líneas generales las condiciones implementadas durante 2025, con algunos ajustes administrativos. Quienes no completen el trámite antes del cierre quedarán excluidos del beneficio durante todo el ciclo lectivo.

En cuanto a los requisitos, el programa está dirigido a adultos responsables de estudiantes menores de 18 años que concurran a instituciones privadas con al menos un 75% de subvención estatal. Además, deberán ser argentinos o extranjeros con un mínimo de dos años de residencia legal en el país, y contar con ingresos familiares que no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

La inscripción se realiza de manera online a través de una declaración jurada donde se cargan los datos personales y económicos del grupo familiar. Luego, la Secretaría de Educación evalúa cada solicitud y, en caso de ser aprobada, el pago se efectúa mediante la ANSES. El dinero se deposita por transferencia bancaria o billetera virtual y se extenderá hasta diciembre de 2026.

El beneficio es compatible con otras ayudas sociales, aunque solo puede utilizarse para el pago de cuotas escolares. Asimismo, las instituciones educativas deberán certificar la regularidad académica de los alumnos.

Por último, el programa contempla causales de baja, entre ellas el vencimiento del plazo, la pérdida de la condición de alumno regular, la falta de pago de tres cuotas consecutivas, la renuncia voluntaria o el fallecimiento del estudiante.