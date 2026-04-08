Violento robo en una vivienda de baradero: reducen a una pareja a punta de arma

Un violento hecho de inseguridad se registró durante la noche del martes en una vivienda ubicada en calle Fermín Rosell al 600, en la vecina localidad de Baradero, donde una pareja fue sorprendida por delincuentes armados que irrumpieron en el domicilio.

Según se informó, al menos dos sujetos ingresaron de manera violenta y, mediante la intimidación con un arma de fuego, redujeron a las víctimas exigiéndoles la entrega de dinero en efectivo y otros objetos de valor. Tras concretar el robo, los autores se dieron a la fuga.

En el lugar intervienen la Subsecretaría de Seguridad, la Policía Comunal y personal de Policía Científica, quienes trabajan en la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a los responsables del hecho.