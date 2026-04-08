Paro municipal por tiempo indeterminado ante falta de pago de sueldos

El Sindicato de Trabajadores Municipales, bajo la conducción de su Secretario General, Juan Cruz Acosta, confirmó el inicio de una medida de fuerza drástica a partir de las próximas horas. A la protesta también adhiere ATE, ampliando el alcance del reclamo en el ámbito municipal. La decisión surge ante la incertidumbre salarial y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo local a diversos reclamos gremiales que se vienen acumulando en la agenda de los trabajadores.

El comunicado expresa: «Buen día compañeros y compañeras, mañana paro por tiempo indeterminado hasta que paguen los sueldos, hoy es el último día hábil que tienen legalmente para depositar. Aparte estamos reclamando que entreguen ropa, recategorizaciones, aumento salarial y más. Sin tener respuestas«.

Además del reclamo salarial, el gremio enfatizó que la protesta también responde a deudas pendientes en condiciones laborales, tales como la entrega de indumentaria de trabajo y la regularización de las categorías del personal.

En este contexto, según trascendidos, el estado municipal depositaría los sueldos el día viernes. Hasta el momento, no se ha reportado un canal de diálogo abierto que permita destrabar el conflicto antes del inicio de la jornada de mañana.