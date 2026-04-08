Aprehenden a menor tras robo en el parque industrial

Personal policial logró la aprehensión de un adolescente de 16 años luego de un rápido operativo cerrojo desplegado tras un llamado al 911. El procedimiento se concretó en una zona descampada, donde el sospechoso intentaba darse a la fuga con un tanque de agua Attermic de 300 litros que había sido sustraído momentos antes.

El hecho se originó en el interior del Parque Industrial, ubicado en la intersección de las calles B. Urraco y Frers. Tras la intervención policial, se dio aviso a la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que dispuso las actuaciones correspondientes.