Violento robo de motochorros en la zona de Rómulo Naón y Rafael Obligado

Una mujer fue víctima de un asalto el domingo., en la vía pública este lunes alrededor de las 21 horas, cuando regresaba a su casa tras cumplir su jornada laboral. El hecho ocurrió en la intersección de Rómulo Naón y Rafael Obligado, donde fue interceptada por dos delincuentes que le robaron $140.000 en efectivo —el pago de toda la semana— y su teléfono celular Samsung A32.

Una amiga de la víctima expresó su indignación en redes sociales: “Estos individuos le robaron a mi amiga a las 21hs cuando salía de trabajar… se llevaron su pago de toda la semana, $140 mil y un celular A32. La verdad que una bronca bárbara no poder salir de trabajar y llegar a la casa sin que antes te roben”, escribió, pidiendo que se comparta la situación.

El hecho generó gran preocupación entre los vecinos del sector, que reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención ante el aumento de hechos de inseguridad en distintos puntos de la ciudad.