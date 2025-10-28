Robo en el Club Villa Igoillo: “A veces te dan ganas de dejar todo”

El Club Villa Igoillo volvió a ser víctima de un robo, luego de que delincuentes ingresaran a las instalaciones forzando las chapas del techo. El hecho fue descubierto ayer, cuando una mamá del club notó los daños y dio aviso a los responsables de la institución.

Al llegar, los integrantes del club se encontraron con un panorama desolador: los delincuentes vaciaron el kiosco, se llevaron mercadería del freezer, elementos de cocina, botines donados y packs de gaseosas que estaban destinados a las actividades del fin de semana. “Ayer después de un llamado de una mamá del club que vio las chapas levantadas del club y al llegar vimos que nos entraron a robar… hacía tiempo que no nos pasaba… La verdad que hay veces que te dan ganas de dejar todo”, expresaron con tristeza desde la comisión.

No es la primera vez que el club sufre hechos delictivos. “Hace unos días atrás también nos habían robado los cables sobre las vías. Vamos a seguir luchando. Unas ratas no nos van a sacar las ganas de seguir avanzando”, agregaron, reafirmando el compromiso de continuar trabajando por los chicos y el deporte barrial.