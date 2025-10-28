Cosquín Rock: King Bee representará a San Pedro en el certamen nacional “Sacamos las Bandas del Garage”

La banda sampedrina King Bee, con su tema “Barajas”, fue seleccionada por San Pedro Rock Radio 94.3 para participar en la próxima etapa del concurso nacional “Sacamos las Bandas del Garage”, organizado por Cosquín Rock Radio. El certamen busca impulsar a grupos emergentes con la posibilidad de presentarse en el Cosquín Rock 2026.

En la instancia local compitieron Ciervo Tapera, Golem, Prodigios de un Infierno, La Everything Band, Julián Marocco y los Planetas de la Tierra, y King Bee, que resultó elegida para representar a San Pedro. “King Bee representará a San Pedro en ‘Sacamos las Bandas del Garage’”, celebraron desde la emisora.

El jurado de Cosquín Rock Radio elegirá a la banda ganadora nacional entre el 10 y el 20 de noviembre, y el resultado se conocerá el 24 de noviembre. Además, King Bee será banda invitada en la Batalla de Bandas de De la Gorra Producciones, este sábado en el Playón del Tiro Federal desde las 14 horas, con entrada libre y gratuita, donde se presentará alrededor de las 19.