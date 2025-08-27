Violento robo a mano armada: delincuentes sustrajeron su auto y lo abandonaron en inmediaciones de La Tosquera

En la madrugada de este martes, un hombre de 38 años fue víctima de un violento robo a mano armada en la zona de calle Maino al 1900. Según denunció, dos delincuentes lo sorprendieron cuando salían de una obra en construcción lindera a su vivienda y, mediante intimidación con un arma de fuego, le sustrajeron su automóvil Peugeot 208 de color blanco.

Tras el alerta al 911, personal policial montó un operativo cerrojo que permitió localizar el vehículo horas más tarde. El rodado fue hallado abandonado, sin ocupantes, en un descampado de calle Laprida, en el barrio La Tosquera.

Interviene en el caso la Fiscalía local, que continúa con las investigaciones para dar con los responsables.