Diputada de La Libertad Avanza sufrió un accidente en la Ruta 9, a la altura de Ramallo

La diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Rocío Belén Bonacci, de 29 años, protagonizó un accidente de tránsito en la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 196, en jurisdicción de Ramallo.

El hecho ocurrió cuando el Nissan Sentra en el que viajaba despistó por causas que aún se investigan. El vehículo era conducido por Matías Raúl Bullgarelli, de 30 años, y también se encontraba a bordo José Alejandro Bonacci, de 67 años.

Afortunadamente, los tres ocupantes resultaron fuera de peligro y permanecen bajo observación en el Hospital Gomendio de Ramallo, donde fueron trasladados tras el siniestro.