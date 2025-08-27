Reconocimiento a sampedrinas que brillaron en el Mundial de Fútbol 7

Las jugadoras sampedrinas Adnara Giménez y Milagros Castro se destacaron en el Mundial de Fútbol 7 Amateur disputado en Curitiba, Brasil, donde formaron parte de la Selección Argentina que obtuvo el tercer puesto. En el partido definitorio frente a Colombia, que finalizó 2 a 1, ambas tuvieron un rol clave aportando goles y asistencias para asegurar la medalla de bronce.

En reconocimiento a su actuación y al orgullo que representan para la ciudad, las futbolistas fueron recibidas por el Intendente Cecilio Salazar, quien, acompañado por el Jefe de Gabinete Alfredo Carrasco y el Director de Deportes Valentín Bravo, entregó presentes y medallas a las jóvenes. También participaron del encuentro el presidente del Club Mitre, Martín Santachita, el vicepresidente del Club Paraná, Pablo Giménez, los técnicos de las jugadoras, Leandro Gauna (Paraná) y Martín Peralta (Mitre), familiares y representantes de la Liga Deportiva Sampedrina.

La Municipalidad destacó con orgullo el compromiso de las deportistas, subrayando el ejemplo que significan para la juventud sampedrina, llevando en alto los colores de la ciudad y del país.