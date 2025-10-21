Violento episodio familiar: joven de 19 años detenido por dañar la casa de su madre

En horas de la tarde, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino en un hecho de violencia familiar ocurrido en una vivienda de calle Manuel Iglesias al 1600, luego de ser convocado por la Comisaría de la Mujer y la Familia y el sistema de emergencias 911.

En el lugar, los efectivos aprehendieron a un joven de 19 años que momentos antes había provocado daños en la puerta de ingreso del domicilio de su madre. La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia y prestar declaración, mientras que el detenido fue conducido a la dependencia policial, donde se lo imputó por el delito de “Daño”. Interviene la UFI N.º 11 de San Pedro, que dispuso su notificación formal y puesta a disposición de la Justicia.