Avanza la investigación por abuso sexual en la zona de islas: Ferreyra y Casas, prestarán declaración ante la Justicia

La causa por abuso sexual de una adolescente de 16 años ocurrida en septiembre en la zona de islas continúa su curso en la UFI N.º 9, donde dos sujetos fueron sindicados como autores del hecho. Uno de los imputados, Lautaro Casas, prestó declaración el martes por la mañana, mientras que Ariel “Zanahoria” Ferreyra, quien se entregó ayer en San Nicolás, lo hará en el transcurso del día siguiente a su traslado a Baradero desde San Nicolás.

La fiscalía dispuso la realización de medidas de prueba con la víctima durante la semana, incluyendo la declaración en cámara Gesell, prevista próximamente. Además, se secuestraron elementos de interés y huellas en el lugar del hecho, que serán sometidos a pericias de cotejo con los imputados. La identificación de los sospechosos surgió de la investigación policial con colaboración de la familia de la víctima, y por el momento no se ha podido determinar dónde se encontraban los imputados entre el momento del hecho y sus detenciones.