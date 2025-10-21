Se entregó “Zanahoria” Ferreyra a la Justicia: estaba prófugo tras escapar del penal de Baradero

Ariel “Zanahoria” Ferreyra, uno de los dos prófugos que eran intensamente buscados tras fugarse de la Unidad Penal N.º 11 de Baradero, se entregó en las últimas horas en la Comisaría Primera de San Nicolás. El delincuente, oriundo de Baradero, cumplía condena por intento de homicidio y además se encontraba imputado por balear a una persona en la zona de islas, hecho al que recientemente se sumó una denuncia por abuso sexual ocurrida también en ese sector.

La entrega de Ferreyra se produjo un día después de la detención de Lautaro “Hepatitis” Casas, el otro evadido, aprehendido por personal de la Policía de San Pedro. Ambos habían escapado a los pocos días de ser trasladados al penal de régimen abierto y, según las investigaciones judiciales, están bajo sospecha de haber abusado de una menor en la isla hace dos semanas. La víctima denunció que los agresores la sorprendieron mientras se encontraba sola, la golpearon y la violaron, señalando coincidencias con las características de los prófugos.

Ferreyra y Casas, con amplios antecedentes delictivos, despertaron críticas sobre el criterio de su alojamiento en una unidad de régimen abierto pese a sus condenas y perfiles de alta peligrosidad. La Justicia continúa con las actuaciones correspondientes en el marco de las causas por las que ambos eran buscados y por el reciente hecho de abuso denunciado.