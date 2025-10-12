Violento episodio en Cruz Roja al 1700: un hombre fue aprehendido por agredir a sus hijas

Personal policial de San Pedro se hizo presente en una vivienda ubicada en calle Cruz Roja al 1700, tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 40 años, quien momentos antes había agredido físicamente a sus hijas de 21 y 24 años, provocándoles lesiones de carácter leve.

El agresor fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por los delitos de lesiones leves e infracción a la Ley 12.569 (protección contra la violencia familiar). Interviene la UFI N°7 de San Pedro.