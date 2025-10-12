Aprehendido por agredir a su hija durante una discusión familiar

Personal policial acudió a la intersección de Javier Rivero y Liniers tras una alerta del servicio de emergencias 911 que informaba sobre un conflicto familiar. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 50 años, quien momentos antes había agredido físicamente a su hija de 29 años, causándole cortes leves y la pérdida de una pieza dentaria.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde recibió asistencia, mientras que el agresor fue imputado por los delitos de lesiones leves, amenazas e infracción a la Ley 12.569 (protección contra la violencia familiar), quedando a disposición de la UFI N°7 de San Pedro.