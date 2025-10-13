Hallaron sin vida a un hombre tras el incendio de su vivienda en General Pueyrredón al 400

Un trágico incendio ocurrido en la noche del domingo en una vivienda de General Pueyrredón al 400 dejó como saldo la muerte de un hombre de unos 70 años. Vecinos alertaron sobre el fuego y trataron de auxiliarlo, pero la intensidad del humo y las llamas les impidió ingresar al domicilio.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar el incendio y, al ingresar, hallaron el cuerpo sin vida del propietario. Aunque se presume que la causa del deceso fue la asfixia, la Justicia dispuso la realización de una autopsia en la morgue judicial para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.