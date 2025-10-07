Violento asalto en la zona rural de San Andrés de Giles: un hombre fue atado con alambre y torturado con una picana

Un hombre de 66 años fue víctima de un brutal robo en su vivienda rural de San Andrés de Giles, donde tres delincuentes armados lo atacaron violentamente. Los asaltantes, que habrían tenido información previa sobre una indemnización reciente cobrada por la víctima, ingresaron durante la noche del viernes portando una ametralladora, una pistola 9 mm y una picana eléctrica. Tras golpearlo y torturarlo con descargas, lo ataron de pies y manos con alambre antes de huir del lugar. El hombre fue hallado al día siguiente por una remisera, con lesiones y problemas de circulación, aunque se recupera favorablemente.

Los ladrones sustrajeron dinero en efectivo, electrodomésticos, una garrafa, un encendedor de oro y varios lechones. El hecho generó conmoción en la comunidad rural, y tanto la Policía Bonaerense como el Ministerio de Seguridad provincial trabajan en la investigación para identificar y detener a los responsables de este violento episodio.