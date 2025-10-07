Baradero: recuperaron la camioneta robada tras un violento asalto en una vivienda y avanzan las investigaciones

En horas del mediodía del martes, un violento episodio ocurrió en una vivienda de calle Juan B. Justo, cuando el propietario fue sorprendido por un delincuente encapuchado que ya se encontraba dentro de la casa. El agresor lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente y, bajo intimidación verbal, le sustrajo una suma de dinero en efectivo aún no determinada, su teléfono celular y escapó a bordo de la camioneta Renault Oroch perteneciente a la víctima.

El hombre fue asistido en el Hospital Municipal, donde se constató que presentaba lesiones leves.

Tras el hecho, se desplegaron rastrillajes y operativos cerrojo en distintos puntos de la ciudad, logrando el hallazgo de la camioneta sustraída en un camino vecinal cercano a la Ruta Provincial Nº 41, gracias al trabajo del personal policial del destacamento de Coloma.

En paralelo, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la DDI Baradero llevaron adelante tareas de campo y análisis de cámaras privadas y municipales, lo que permitió solicitar una orden de allanamiento de urgencia, otorgada por la Fiscalía de turno de Baradero. El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Libertad, aunque no se hallaron elementos de interés para la causa.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y detener al autor del robo, mientras la Fiscalía local mantiene el seguimiento del caso.