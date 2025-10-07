Baradero: violento robo al abogado Diego Jeanmaire

Un delincuente sorprendió al abogado Diego Jeanmaire este lunes al mediodía en su vivienda de calle Juan B. Justo al 500, en la zona de la bajada de piedra. El agresor lo golpeó, lo maniató y escapó con un teléfono celular iPhone, dinero en dólares y una camioneta Renault Oroch gris. El vehículo fue hallado más tarde abandonado en inmediaciones de Santa Coloma, sobre la Ruta Provincial 41.

Gracias al seguimiento realizado desde el Centro de Monitoreo Municipal, la Policía pudo rastrear el trayecto de la camioneta, que había salido de Baradero antes de ser abandonada. En las últimas horas se realizaron allanamientos, aunque sin resultados positivos, y la investigación continúa para dar con el autor del hecho.