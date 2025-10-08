Violento asalto en la planta de PREAR: un operario fue reducido por delincuentes

Anoche, alrededor de las 20:00, delincuentes ingresaron a la planta de PREAR y agredieron a un operario, a quien redujeron para poder concretar el robo. El hecho ocurrió antes del ingreso del personal de seguridad privada, lo que facilitó la acción de los asaltantes.

Tras el ataque, el trabajador fue asistido y se iniciaron las actuaciones policiales correspondientes para determinar el monto de lo sustraído e identificar a los autores del hecho. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía local.