Municipales: Acosta manifestó que el Ejecutivo se comprometió a pasar a planta permanente a empleados temporarios

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Acosta, informó que, tras una reunión mantenida este jueves en la Delegación del Ministerio de Trabajo, se logró un acuerdo con el Ejecutivo local para avanzar en la regularización laboral de numerosos empleados. En el encuentro se firmó un acta en la que el Municipio se comprometió a otorgar la estabilidad laboral a todos los trabajadores y trabajadoras que, habiendo cumplido más de un año en condición de planta temporaria, adquieran el derecho de pasar a planta permanente, conforme lo establece la ley.

Desde el gremio destacaron que este es un logro importante en una serie de reclamos que incluyen categorías, bonificaciones y encuadres laborales, temas que continuarán tratándose en las próximas mesas técnicas de negociación. “Vamos por el buen camino; el sindicato somos todos”, expresó el dirigente, quien celebró este avance como un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores municipales.