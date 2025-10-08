Vecino retuvo a un joven que intentó robar en el interior de su auto

Durante la madrugada de este sábado, personal policial acudió a un llamado en calle Balcarce al 750, donde un hombre de 39 años mantenía retenido en la vía pública a un joven de 22 años que momentos antes había intentado sustraer pertenencias del interior de su vehículo, un Renault Megane gris estacionado frente a su vivienda.

El delincuente fue aprehendido y trasladado a la Comisaría, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Interviene la Fiscalía local, que investiga el hecho.